Hamilton, Verstappen und Leclerc teilen sich Pole-Position auf Cover von F1 2021

In zwei Monaten fährt Codemasters' neues F1-Rennspiel wieder über die Pisten dieser Welt. Vor ein paar Tagen hat uns EA verraten, welche Athleten sie in diesem Jahr zur Bewerbung des Spiels im physischen Handel gewählt haben. In F1 2021 werden wir gleich drei Rennfahrer sehen, darunter der aktuelle Weltmeister und Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton, Red Bulls Max Verstappen und Ferraris Charles Leclerc.

Das neue Rennspiel wird in zwei Varianten verfügbar sein. Die Standard-Edition kostet 70 Euro (neben dem Hauptspiel ist ein Vorbestellungsbonus mit visuellen Anpassungsoptionen für fiktive Fahrer und Premiumwährung enthalten), die Digital Deluxe Edition bietet zum Preis von 85 Euro darüber hinaus drei Tage früheren Zugriff auf das Spiel und dreimal so viele Einheiten der Premiumwährung.