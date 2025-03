Hamas wirft Trump vor, Netanjahus Widerstand gegen den Waffenstillstand in Gaza zu schüren

HQ

Die Hamas hat US-Präsident Donald Trump beschuldigt, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu ermutigt zu haben, den fragilen Waffenstillstand im Gazastreifen aufzugeben und die Blockade zu verschärfen, nachdem Trump nachdrücklich gefordert hatte, dass alle Geiseln sofort freigelassen werden müssten oder mit schlimmen Konsequenzen rechnen müssten (via Reuters).

Der Waffenstillstand, der unter Beteiligung des Trump-Gesandten und der scheidenden Biden-Regierung ausgehandelt wurde, war so strukturiert, dass die Freilassung der Geiseln in Phasen erreicht wurde, aber mit dem Abschluss der ersten Phase und der Durchsetzung einer totalen Blockade durch Israel wächst der Druck auf die Hamas, sich daran zu halten, ohne in die nächste Verhandlungsphase einzutreten.

Während die Palästinenser davor warnen, dass die Blockade die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens an den Rand des Hungertodes zu treiben droht, hat Trump seine unerschütterliche Unterstützung für Israels Vorgehen bekräftigt und geschworen, dass kein Hamas-Mitglied sicher wäre, wenn es Widerstand leistet. Vorerst bleibt abzuwarten, ob diplomatische Bemühungen den Waffenstillstand retten können.