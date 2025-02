Hamas verschiebt nächste für Samstag geplante Geiselbefreiung

HQ

Nach einem kürzlichen Schlagabtausch hat die Hamas angekündigt, dass sie die nächste für Samstag geplante Geiselbefreiung verschieben wird, und behauptet, Israel habe es versäumt, wichtige Bedingungen seines Waffenstillstandsabkommens einzuhalten. Laut einer Erklärung von Abu Obeida, dem Sprecher der Kassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Hamas, wird die Gruppe die Übergabe nicht fortsetzen, bis Israel seinen Verpflichtungen nachkommt und frühere Verstöße entschädigt.

Abu Obeida beschuldigte Israel, in den letzten drei Wochen die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen behindert zu haben, Zivilisten mit Granaten und Schüssen ins Visier zu nehmen und die Einreise humanitärer Hilfe einzuschränken. An dem Austausch am Samstag sollten drei weitere Israelis und Hunderte von Palästinensern teilnehmen. Nun hat die Verzögerung die Spannungen eskaliert, wobei Israel den Schritt als klaren Bruch des Waffenstillstands verurteilt und sein Militär in höchste Alarmbereitschaft versetzt, um eine mögliche Eskalation zu verhindern.

Diese Entwicklung trägt zu einer wachsenden Unsicherheit über die Zukunft des Waffenstillstands bei, da das anhaltende Misstrauen zwischen beiden Seiten das fragile Abkommen zu zerbrechen droht. Während die Verhandlungen über eine zweite Phase des Geiselaustauschs bald beginnen sollten, hat die jüngste Ankündigung der Hamas Zweifel daran aufkommen lassen, ob diese Gespräche wie geplant stattfinden werden. Vorerst bleibt abzuwarten, ob die Verhandlungen das Vertrauen wiederherstellen und den Waffenstillstand intakt halten können.