Hamas übernimmt Verantwortung für tödlichen Anschlag auf Jerusalemer Bus

HQ

Gestern eröffneten bewaffnete Palästinenser das Feuer auf eine Bushaltestelle in Jerusalem. Wir wussten jedoch nicht alle Details darüber, wer dafür verantwortlich war. Jetzt hat die Hamas die Verantwortung für die jüngsten Schüsse in Bussen übernommen. Die Angreifer, die Berichten zufolge aus nahe gelegenen Dörfern im Westjordanland stammten, wurden von der israelischen Polizei neutralisiert, während die Behörden einen dritten Verdächtigen festnahmen. Szenen des Angriffs zeigen Chaos und Panik, Zivilisten fliehen und Sanitäter versorgen die Verletzten. Israel hat versprochen, entschlossen zu reagieren, einschließlich der Zerstörung der Häuser der Angreifer und der Einschränkung der Arbeitserlaubnisse für Mitarbeiter, ein Schritt, der von Menschenrechtsgruppen verurteilt wird. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!