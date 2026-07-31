Hamas soll nach dem Friedensausschussabkommen "vollständige Abrüstung" durchlaufen

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Obwohl der Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran noch sehr aktiv ist und scheinbar kein Ende in Sicht ist, scheint der Konflikt zwischen Israel und Gaza zu einem Ende zu gehen.

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass der Friedensausschuss eine Vereinbarung getroffen hat, die vorsieht, dass die Hamas und andere Streitkräfte in der Gaza-Region eine "vollständige Abrüstung" durchlaufen werden. Dies geschieht nach monatelangen Verhandlungen im Rahmen der zweiten Phase eines von den USA vermittelten Gesprächs zwischen Israel und Gaza.

Das vollständige Abkommen umfasst die Abrüstung der Hamas, den Abzug israelischer Truppen aus der Region und auch den Wiederaufbau Gazas. Es sei gesagt, dass Hamas zwar diesen Bedingungen zugestimmt hat und eine offizielle und vollständige Erklärung bald erscheinen wird, es laut BBC News bisher keine Kommentare aus Israel gegeben hat.

Im Gespräch mit Truth Social sagte Trump: "Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Umsetzung des Trump-20-Punkte-Plans. Die Vereinbarung wird in sorgfältig strukturierten Phasen abgeschlossen. Sobald die Abrüstung abgeschlossen ist, werden sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen, und die Internationale Stabilisierungseinheit wird mit einer neuen palästinensischen Polizei zusammenarbeiten, um die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass Gaza für seine Bewohner und Nachbarn sicher ist."

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Im Rahmen der Ankündigung dankte Trump sogar Ägypten, Katar und der Türkei für ihre Rolle bei der Vermittlung der Gespräche und der Deeskalation des Konflikts.