Hamas signalisiert Bereitschaft zu langem Waffenstillstand im Gazastreifen, lehnt aber Abrüstung ab

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Während die Waffenstillstandsgespräche weitergehen, hat die Hamas angedeutet, dass sie einen fünf- bis siebenjährigen Waffenstillstand mit Israel akzeptieren könnte, wenn sie im Gegenzug den Krieg beendet, den Wiederaufbau des Gazastreifens erleichtert und die Freilassung von Gefangenen und Geiseln sicherstellt.

Die Gruppe erklärte jedoch am Samstag auch, dass eine Abrüstung keine Option sei, und widersetzte sich damit Israels zentraler Forderung nach einer Entmilitarisierung des Gazastreifens. Israelische Beamte bleiben skeptisch, was nennenswerte Fortschritte angeht, wenn die Hamas nicht die Kernbedingungen erfüllt.

Unterdessen verschärft sich die humanitäre Krise in Gaza mit anhaltenden Angriffen und schweren Vertreibungen in dem gesamten Gebiet. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Verhandlungen in den kommenden Tagen entwickeln werden. In der Zwischenzeit können Sie hier mehr lesen.