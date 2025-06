Hamas reagiert auf israelische Angriffe auf den Iran und sagt, der Iran zahle "den Preis"

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . "Der Iran zahlt heute den Preis für seine unerschütterlichen Positionen zur Unterstützung Palästinas und seines Widerstands sowie für sein Festhalten an seiner unabhängigen nationalen Entscheidung", sagte die Hamas am Freitag in einer Erklärung.



In der Erklärung bezeichnete die Gruppe die Angriffe als Vergeltung für die langjährige politische und militärische Unterstützung des palästinensischen Widerstands durch den Iran. Während die Spannungen in der Region weiter zunehmen, schwor die Hamas dem Iran Solidarität und beschuldigte Israel, eskalierende Fehleinschätzungen zu machen.