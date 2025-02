Hamas lässt drei Geiseln frei, Israel beginnt mit der Freilassung palästinensischer Gefangener

HQ

Die Hamas hat am Samstag in der letzten Runde des Austauschs im Rahmen des aktuellen Waffenstillstandsabkommens drei israelische Geiseln freigelassen, während Israel im Gegenzug mit der Freilassung von 183 palästinensischen Gefangenen begonnen hat. Medienberichten zufolge wirkten die Geiseln, die über ein Jahr lang festgehalten wurden, schwach und unterernährt, als sie von Hamas-Kämpfern auf eine Bühne geführt wurden, bevor sie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz übergeben wurden.

Ihr körperlicher Zustand hat heftige Reaktionen von israelischen Beamten hervorgerufen, die die Behandlung in der Gefangenschaft verurteilten. Auf der anderen Seite wurde die Freilassung palästinensischer Gefangener in Gaza und im Westjordanland mit Feierlichkeiten quittiert, wo Familien und Unterstützer sie mit Jubel begrüßten, obwohl Berichten zufolge einige Gefangene in einem schlechten Gesundheitszustand erschienen und behaupteten, in israelischen Gefängnissen unter harten Bedingungen gelitten zu haben.

Dieser jüngste Austausch ist Teil eines Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Ägypten und Katar, das darauf abzielt, die Freilassung aller verbleibenden Geiseln und die Reduzierung der Feindseligkeiten in Gaza zu erreichen. Die Spannungen bleiben jedoch hoch, insbesondere nach den jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der vorschlug, die Bevölkerung des Gazastreifens umzusiedeln und die Kontrolle über das Gebiet an die Vereinigten Staaten zu übergeben, ein Vorschlag, der von palästinensischen Gruppen und arabischen Ländern weitgehend abgelehnt wurde. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Waffenruhe in den kommenden Tagen entwickeln wird.