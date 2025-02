Hamas kündigt neuen Mechanismus für bevorstehenden Gefangenenaustausch mit Israel an

HQ

In einer neuen Wendung in den laufenden Verhandlungen enthüllte die Hamas Pläne für einen neuen Mechanismus, um den nächsten Gefangenenaustausch mit Israel zu erleichtern (via Reuters).

Dieses Abkommen, das palästinensische Gefangene im Austausch gegen die sterblichen Überreste israelischer Geiseln vorsieht, zielt darauf ab, die Einhaltung durch Israel sicherzustellen. Das genaue Datum für den Austausch wurde noch nicht bekannt gegeben, wird aber zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Die Gruppe bekundete zwar ihre Bereitschaft, die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens fortzusetzen, betonte jedoch, dass kein offizieller Vorschlag zu diesem Teil des Abkommens eingegangen sei.

Unterdessen bestätigten ägyptische Vermittler, dass es ein Abkommen über die Freilassung palästinensischer Gefangener gibt, die am vergangenen Samstag freigelassen werden sollten, sowie über die Rückgabe der Leichen israelischer Geiseln. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung entwickeln wird.