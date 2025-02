Hamas gibt sterbliche Überreste von Shiri Bibas nach Identitätsfehler zurück

HQ

Die Hamas hat am Samstag die sterblichen Überreste von Shiri Bibas zurückgegeben, nachdem sie zuvor einen nicht identifizierten Leichnam übergeben hatte, was in Israel Empörung auslöste und die fragilen Waffenstillstandsverhandlungen in Gaza erschwerte.

Die militante Gruppe räumte später eine Verwechslung ein und verwies auf die Auswirkungen der schweren israelischen Luftangriffe, bei denen viele Leichen nicht identifizierbar waren. Forensische Experten bestätigten, dass die sterblichen Überreste Bibas gehörten, die zusammen mit ihren beiden Söhnen als Geisel genommen wurde.

Der Vorfall hat weitere Anschuldigungen zwischen der Hamas und Israel angeheizt, wobei Premierminister Benjamin Netanjahu Konsequenzen für das gelobte, was er als Bruch des Waffenstillstandsabkommens bezeichnete. Es wird erwartet, dass heute sechs Geiseln im Austausch gegen 602 palästinensische Gefangene freigelassen werden, während die Verhandlungen über einen verlängerten Waffenstillstand fortgesetzt werden.