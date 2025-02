Hamas gibt die Leichen von vier Geiseln zurück, darunter die Familie Bibas

HQ

Wie Anfang der Woche bekannt gegeben, hat die Hamas am Donnerstag die Leichen des Säuglings Kfir Bibas und seines vierjährigen Bruders Ariel zusammen mit ihrer Mutter Shiri Bibas und einer weiteren Geisel, Oded Lifschitz, im Rahmen des geltenden Waffenstillstands an das Rote Kreuz übergeben.

Die Rückkehr dieser Geiseln, die während des Angriffs der Hamas am 7. Oktober gefangen genommen wurden, ist der erste bestätigte Tod von Geiseln in diesem Abkommen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der mit Gegenreaktionen von rechtsextremen Verbündeten konfrontiert war, erkannte die tiefe Trauer des Augenblicks an, während die israelischen Bürger gespalten bleiben – einige trauern, andere fordern weitere Verhandlungen über die Freilassung der verbleibenden Gefangenen.

Die israelischen Behörden werden DNA-Tests durchführen, um die Identität der Verstorbenen zu bestätigen, während die Diskussionen über weitere Geiselbefreiungen und die zukünftige Regierung des Gazastreifens fortgesetzt werden. Vorerst bleibt abzuwarten, wie dieser Austausch den fragilen Waffenstillstand und die nächsten Schritte Israels prägen wird.