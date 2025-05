Hamas fordert Änderungen am Waffenstillstandsabkommen, die vom US-Gesandten abgelehnt wurden

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Die Bemühungen, einen vorübergehenden Waffenstillstand in Gaza zu erreichen, stießen am Samstag auf ein weiteres Hindernis, als die Hamas Änderungen an einem von den USA unterstützten Plan vorschlug, der eine schrittweise Freilassung von Geiseln und einen breiteren humanitären Zugang vorsieht.

Die Gruppe wiederholte die Forderung nach einem vollständigen militärischen Rückzug aus der Enklave, was Israel konsequent abgelehnt hat. In der Zwischenzeit bezeichnete Trumps Gesandter den Vorschlag als "völlig inakzeptabel" und ließ Zweifel an der Dynamik der jüngsten Verhandlungen aufkommen.