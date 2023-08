Haltet nicht den Atem an für große Enthüllungen auf der Gamescom ONL

HQ

Geoff Keighley hat uns gesagt, dass wir unsere Erwartungen an große Ankündigungen bei der Gamescom Opening Night Live zügeln sollen. Stattdessen werden wir wahrscheinlich mehr über Spiele sehen, von denen wir bereits wussten, und uns Updates zu ihnen geben.

Im Gespräch mit VGC sagte Keighley, dass Opening Night Live "eine aufregende Show mit neuen Blicken auf viele angekündigte kommende Spiele wie Alan Wake 2 und Black Myth Wukong sein wird. Bei der diesjährigen ONL geht es weniger darum, brandneue Projekte anzukündigen, als vielmehr darum, den Fans Updates zu einigen der größten Spiele zu geben, die im nächsten Jahr erscheinen werden."

Die Fans werden zweifellos hohe Erwartungen an diese Show haben, da es sich um die erste persönliche Veranstaltung seit 2019 handelt. Keighley sprach jedoch darüber, dass die Show auch Herausforderungen mit sich bringen kann. "Erstens gibt es die logistischen Herausforderungen für unser Team in LA, um eine groß angelegte Show in Köln zu produzieren. Zum Glück sind die Gamescom und die Kolnemesse großartige Partner", sagte er. Die andere Herausforderung - aber auch Chance - besteht darin, dass diese Messe direkt mit den Partnern und Spielen verbunden ist, die auf der Gamescom ausgestellt werden. Wir versuchen immer, Wege zu finden, um Synergien zwischen dem, was auf dem Boden passiert, und dem, was innerhalb von ONL passiert, zu schaffen."

Freut ihr euch schon auf die Gamescom Opening Night Live? Bleiben Sie dran für die größten Updates von der Show am 22. August.