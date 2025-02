Halten Sie sich an Ihren Mut fest! Der erste Blick auf Final Destination: Bloodlines ist hier

In den frühen 2000er Jahren waren die Kinos mit Final Destination Filmen völlig überwältigt, denn zwischen 2000 und 2011 kamen fünf Filme dieser Franchise auf den Markt, aber die Fans hatten offensichtlich das Gefühl, dass sie genug von der brutalen Gewalt und Action hatten, und nach diesem verrückten Lauf hatten wir in den folgenden Jahren keinen neuen Teil der Serie. Auch wenn sich das in diesem Jahr ändert.

Nach einer 14-jährigen Wartezeit kehrt Final Destination im Mai für einen neuen Film namens Final Destination: Bloodlines in die Kinos zurück. Dieser Film dreht sich um eine College-Studentin namens Stefanie, die versucht, ihre Familie auf bösartige und magenzerreißende Weise davor zu bewahren, in die Fänge des Todes zu geraten, indem sie eine Person ausfindig macht, die den Schlüssel zum Durchbrechen des Kreislaufs zu haben scheint.

Der Film wird von Adam Stein und Zach Lipovsky inszeniert und basiert auf einer Geschichte, die von Jon Watts, Guy Busiuk und Lori Evans Taylor geschrieben wurde. Die Besetzung besteht aus einer Reihe kleinerer und weniger bekannter Namen, darunter Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Brec Bassinger und Tony Todd, und wann Final Destination: Bloodlines in die Kinos kommen wird, ist die Premiere in einigen Märkten für den 14. Mai und für Großbritannien und die USA für den 16. Mai geplant. Schauen Sie sich den Trailer und die offizielle Zusammenfassung unten an.

"Geplagt von einem gewalttätigen, wiederkehrenden Albtraum macht sich die College-Studentin Stefanie auf den Weg nach Hause, um die eine Person aufzuspüren, die in der Lage sein könnte, den Kreislauf zu durchbrechen und ihre Familie vor dem grausigen Untergang zu retten, der sie alle unweigerlich erwartet."