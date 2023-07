Halten Sie nicht den Atem an für die Lando Calrissian-Show

HQ

Der Autor von Lando hat uns ein großes Update zur Serie gegeben, und es scheint, dass die Arbeit daran nicht sehr schnell voranschreitet. Bereits im April sagte Kathleen Kennedy, dass die Show immer noch stattfindet, und Donald Glover war sehr aufgeregt darüber.

Justin Simien, der mit The Direct sprach, sagte, er habe " seit diesem Update kein Update mehr erhalten" und bezog sich dabei auf einen Zeitpunkt im Jahr 2020, an dem er das letzte Mal von der Show gehört hatte. "Ich habe auf jeden Fall mein Herz ausgeschüttet und viel Zeit damit verbracht, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um eine wirklich großartige Show auf die Beine zu stellen", fuhr er fort. "Es fühlt sich an, als ob jeder es liebt. Und, wissen Sie, mir wurde gesagt, dass wir es wegen der Planung pausieren müssten, und das nächste Update, das ich bekam, war 2020, vor einigen Jahren. Ich weiß es also nicht, ich habe keine Ahnung, was damit los ist."

Es gibt kein Veröffentlichungsfenster für Lando, und daher müssen wir sehen, ob Disney es wieder aufgreift oder ob es auf der Strecke bleibt, damit andere Star Wars-Projekte aufblühen können.

