Halten Sie Ihre Abenteuer ohne Probleme mit dem Reisestativ von Peak Design fest

Jeder, der mit einer Kamera unterwegs ist, kennt den Aufwand, ein Stativ ständig mitzuführen. Zum Glück hat sich Peak Design der Herausforderung gestellt, ein Stativ zu entwickeln, das alle wesentlichen Funktionen und Anforderungen erfüllt, jedoch so kompakt ist, dass es die Größe einer Wasserflasche erreicht.

Dieses hilfreiche Gerät, das als Travel Tripod bekannt ist, wiegt nur 1,27 kg und verfügt dennoch über fünf Beinteile, die eine Stehhöhe von 130,2 cm ermöglichen. Unnötig zu erwähnen, dass Vielseitigkeit bei diesem Tool das A und O ist, also um zu sehen, ob dies das Stativ für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Stativ teilt.