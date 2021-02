You're watching Werben

Bend Studio bestätigt, dass ihr aktuelles Actionspiel Days Gone den Weg zum PC finden wird. Wir kennen den genauen Termin in diesem Frühling noch nicht, doch das Team ist bereits in der Lage, uns über die Systemanforderungen zu informieren. Auf der Steam-Produktseite lernen wir, welche Werte euer Computer vorweisen muss, um den vielen Zombiehorden im Spiel gerecht zu werden.

Minimum:





Prozessor: Intel Core [email protected],3GHz oder AMD FX [email protected],5GHz

Intel Core [email protected],3GHz oder AMD FX [email protected],5GHz Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB VRAM) oder AMD Radeon R9 290 (4 GB VRAM)



Empfohlen: