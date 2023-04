Halo-Veteran Frank O'Connor scheint Microsoft verlassen zu haben

HQ

Es war in letzter Zeit nicht einfach für 343 Studios, sie waren eines von mehreren Studios unter Microsoft, die Anfang des Jahres von Entlassungen betroffen waren, und es wurde kürzlich bestätigt, dass Joseph Staten, der Creative Director bei Halo Infinite war, Microsoft verlassen hat. Jetzt scheint es, dass ein weiterer großer Name, der mit Halo in Verbindung gebracht wird, das Unternehmen verlassen hat.

Frank O'Connor arbeitet seit 2004 teilweise mit Halo zusammen und begann seine Karriere mit Halo 2 und ist seitdem eine Schlüsselfigur bei der Entwicklung der Spieleserie. Über sein kürzlich aktualisiertes Linkedin-Profil können Sie sehen, dass er Microsoft diesen Monat verlassen hat. Weder 343 Studios, Microsoft noch O'Connor selbst haben sich bisher zu der Angelegenheit geäußert.

Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für die Zukunft von Halo, wenn es wahr ist?