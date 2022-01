Halo-TV-Serie läuft im März auf Paramount+, Cortana ist im neuen Trailer zu sehen

HQ

Auf dem Twitter-Account der kommenden Halo-TV-Serie vom Produktionsstudio Paramount haben wir letzte Woche erfahren, dass zur Halbzeit eines großen Football-Spiels (der "AFC Championship") ein neuer Trailer für das kommende Sci-Fi-Format präsentiert werden soll. Paramount präsentiert uns im jüngsten Video klassische Feinde und großes Action-Feuerwerk, während wir sogar einen ersten, flüchtigen Blick auf Cortana werfen dürfen. Die wird von Jen Taylor gespielt, die die KI übrigens auch in den Spielen vertont. Der neue Trailer verrät uns zudem das Erscheinungsdatum der Serie: der 24. März. Paramount+ ist in Deutschland noch nicht verfügbar, aber für das Jahr 2022 geplant.

HQ

Auf Halo Waypoint erfahren wir inzwischen, inwieweit sich die TV-Serie von den Sci-Fi-Spielen von Bungie und 343 Industries unterscheiden wird. Executive Producer Frank O'Connor erklärt, dass beide Medien relativ ähnlich seien, obwohl es einige wichtige Unterschiede gebe, Neben der Chronologie betrifft das vor allem Charaktere, die nicht oder erst später eingeführt werden.

"Die Zeitlinie der TV-Serie - die 'Silver-Timeline' - basiert auf dem Universum, den Charakteren und den Ereignissen, die Kanon sind und etabliert wurden. Sie werden sich aber im Detail und in weniger subtilen Dingen voneinander unterscheiden, um eine geerdete, menschliche Geschichte zu erzählen, die in einem profunden Halo-Universum besteht. Unterschiede und Abzweigungen wird es geben, wenn sie Sinn für die Show ergeben. [...] Obwohl viele Ereignisse, Hintergründe, Erzählstränge für bestimmte Charaktere und Folgen [dieser Geschehnisse] dem folgen werden, was die Fans kennen, wird es einige Überraschungen, Unterschiede und Twists geben, die parallel verlaufen, aber nicht [...] Kanon sind."

Ein Grund für diese Entscheidung seien die unterschiedlichen Rezipienten. Bei der Entwicklung eines Spiels werden Entscheidungen getroffen, die in einem Film aus bestimmten Gründen nicht getroffen werden. Deshalb wurde beschlossen, das Filmuniversum von den Spielen zu trennen, so O'Connor:

"Wir wollen die bestehenden Halo-Geschichten und Charaktere [...] überall dort verwenden, wo sie in einer linearen Erzählung sinnvoll sind. [Wenn wir jedoch] den Kernkanon gefährden würden oder gezwungen wären, [die Filmintegrität durch Videospielreferenzen zu gefährden, dann] müssen die beiden Dinge voneinander getrennt werden. Die Geschichte des Spiels, [der] Romane, Comics und anderen Medien bleibt [unangetastet] und an ihr wird nicht gerüttelt, solange wir Halo-Spiele produzieren."

Die Halo-TV-Serie wird zehn Episoden haben, die mit einem Budget von 200 Millionen US-Dollar finanziert sind. Pablo Schreiber spielt den Master Chief und im Frühjahr läuft die erste Folge auf dem Streaming-Dienst Paramount+.