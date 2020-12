Halo-Reihe verliert nächstes Jahr Online-Funktionen, die auf Xbox-360-Zeiten zurückgehen

You're watching Werben

Letzten Monat startete Microsoft die Xbox Series, die bislang zwar keine eigenen Spiele bekommen hat, dafür aber ziemlich viele alte Xbox-Games wiedergeben kann. Die Xbox 360, die Konsole vor der Xbox One, hatte lange Zeit über noch eine Daseinsberechtigung, doch nächstes Jahr verabschiedet sich die Plattform langsam aber sicher. Seit 2005 begleitet uns die Hardware, die vor allem Halo-Fans im Gedächtnis geblieben sein wird. Genau diese Spieler müssen sich nun aber umgewöhnen, falls das in den letzten 15 Jahren noch nicht geschehen ist.

343 Industries wird im kommenden Jahr die Netzwerkoptionen von vielen Halo-Titeln auf der Xbox 360 abschalten. Die monatlichen Serverkosten übersteigen längst die Einnahmen aus diesem Bereich, schreibt der Entwickler aus Halo Waypoint als Begründung. Diese anhaltende Belastung lässt sich zwar zu einem gewissen Grad durch andere Projekte abfedern, doch dieser Einschnitt wirke sich "aktiv" auf andere Arbeitsbereiche des Teams aus. Aus diesem Grund wird die „Legacy-Serie" von Halo ab Ende Dezember 2021 ohne Mehrspielerfunktionen auskommen müssen. Betroffen sind:

Wichtig zu beachten ist, dass abwärtskompatible Spielversionen dieser Titel ebenfalls auf die bestehende Xbox-360-Serverstruktur zugreifen, weshalb ihr diesen Schritt nicht umgehen könnt, indem ihr die 360-Titel via Abwärtskompatibilität auf einer Xbox One oder einer Xbox Series spielt. Falls ihr nicht bereits Halo: The Master Chief Collection besitzt, müsst ihr euch nächstes Jahr vom Halo-Mehrspieler verabschieden.