Halo World Championship 2025: Hier sind die bestätigten Teams und Pools

Es ist fast an der Zeit, dass das Halo World Championship wieder auftritt. Dies wird der Ort sein, an dem wir die nächste Phase der Halo -Serie treffen, aber es wird auch der Ort sein, an dem 16 der besten Teams gegeneinander antreten, in der Hoffnung, die Trophäe in die Höhe zu stemmen und mit einem Preisgeld von 400.000 US-Dollar nach Hause zu gehen.

Die World Championship finden zwischen dem 24. und 26. Oktober statt, alle in Seattle, USA, und da das Event fast da ist, kennen wir jetzt die qualifizierten Teams und die jeweiligen Pools, in die sie gesetzt wurden.

Gruppe A:



Shopify Rebellion



Akave Esports



Luminon EU



Legion Gaming



Pool B:



FaZe Clan



Mindfreak



Wolke9



SWAT Lateinamerika



Becken C:



OpTic Gaming



TSM



Kompliziertheit



Majin-Club



Gruppe D:



Raumstation-Spiele



Neid



Auslassen



Unwirklicher Albtraum



Jedes Team spielt einmal in der Gruppenphase gegeneinander, wobei die beiden besten Teams in die obere Gruppe der Playoffs aufsteigen und das drittplatzierte Team sich einen Platz in der unteren Gruppe sichert. Die letztplatzierte Mannschaft jeder Gruppe scheidet aus dem Turnier aus.

Wenn dieses Event bevorsteht, von wem erwartest du, dass er über die Distanz geht und gewinnt?