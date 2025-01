Halo Wars, Age of Empires-Veteran glaubt, dass sich das RTS-Genre weiterentwickeln muss, um zu überleben

HQ

Baue deine Basis, stelle einige Einheiten her, verbessere diese Einheiten und zerstöre die Basis deines Gegners. Das ist größtenteils die Quintessenz eines RTS-Spiels, und obwohl jeder Titel seine eigene Version ausprobiert, bleibt das Kern-Gameplay oft dasselbe. Zumindest ist das die Meinung von Dave Pottinger, dem Entwickler von Halo Wars, Age of Empires und Age of Mythology.

"Es hat sich nicht viel verändert." Pottinger erzählte VideoGamer, als er nach der RTS-Formel gefragt wurde. "Weißt du, du spielst immer noch das gleiche Spiel, das wir vor 20 Jahren gespielt haben, und wenn man sich einige dieser neuen Spiele anschaut – Stormgate und andere – und sie basieren immer noch weitgehend auf dieser Formel. Es funktioniert, es ist ein altes, goldenes Regelwerk, weil sie damals gut waren und es auch heute noch sind, und es ist schön zu sehen, dass das Zeug immer noch funktioniert, aber gleichzeitig möchte ich etwas Neues machen, wir wollen etwas Neues machen."

Das Problem ist, wie Pottinger später im Interview erklärt, dass Innovation bestehende Fans einer Franchise abschrecken kann. Strategiefans sind loyal, aber wenn das Genre überleben will, muss es vielleicht über die bereits vorhandenen Enthusiasten hinausblicken.