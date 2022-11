Halo TV-Serie war nicht nur CGI, sondern auch Marionetten

Nach Jahren des Wartens bekamen wir in diesem Frühjahr endlich eine TV-Serie über Halo. Unseren Rückblick auf die erste Staffel könnt ihr hier nachlesen. Eine zweite Staffel kommt, aber vorher ist es gut zu wissen, wie die Dinge in der ersten Staffel zum Leben erweckt wurden.

Heutzutage scheint es, dass alles nur mit einem großen grünen Bildschirm und computergenerierten Bildern gemacht wird, aber es gibt immer noch etwas, wenn es "echt" ist, mit anderen Worten mit echten Menschen und großen Puppen. Halo TV-Serie verwendete Puppen für die Covenant-Kreaturen, also war das vielleicht der Grund, warum es so wenige verschiedene Rassen von Covenant in der Show gab?

Wie dem auch sei, Polygon hat nun ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie die Covenant-Puppen am Set aussahen.

Und seien wir ehrlich: Wie viele von euch dachten, dass der Bund nur ein Haufen CGI-Bilder statt Marionetten war? Das dachte ich mir sicher.