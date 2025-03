Halo: The Master Chief Collection wird möglicherweise nicht mit jedem Spiel auf Switch 2 und PS5 gestartet

HQ

Obwohl sie noch nicht offiziell bestätigt wurden, gehen wir davon aus, dass Halo: The Master Chief Collection irgendwann auf PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen wird, wenn man bedenkt, dass Microsoft in den letzten Monaten große Franchises auf anderen Plattformen veröffentlicht hat.

Es kann jedoch sein, dass wir nicht die volle Erfahrung machen können. Im Xbox Two-Podcast behauptete Tom Warren von The Verge, dass er sich nicht sicher ist, ob die Master Chief Collection, die auf anderen Plattformen erscheint, das gleiche Spiel sein wird, das wir auf Xbox und PC haben.

"Ich weiß nicht, ob es eine Kollektion im Sinne von... Ja, wir glauben nicht, dass es jedes Spiel geben wird, sagen wir es so. Das meiste, was ich im Moment sagen kann", sagte Warren. Damals wurde er nach der Nintendo Switch 2-Direktverbindung gefragt, die diese Woche ansteht, was bedeutet, dass er sich möglicherweise nur auf die Veröffentlichung des Spiels auf dem Nintendo-System bezieht.

Aber es scheint seltsam, dass die PS5- und Nintendo Switch 2-Versionen von Halo: The Master Chief Collection unterschiedlich sind. Vielleicht überspringen beide ein Spiel in der Sammlung, damit Microsoft später ein Remaster veröffentlichen kann.

Halo: The Master Chief Collection ist jetzt für Xbox One, PC und Xbox Series X/S erhältlich.