Halo Studios wird am 24. Oktober enthüllen, was es entwickelt hat

Anfang des Jahres teilte Halo Studios der Welt mit, dass es im Herbst auf der Halo World Championship teilen wird, woran es gearbeitet hat. Jetzt, da wir weniger als einen Monat davon entfernt sind, hat der Entwickler einige zusätzliche Informationen darüber geteilt, was man von dieser Enthüllung erwarten kann, und auch das genaue Datum dafür.

Laut Halo Waypoint wurde uns gesagt, dass wir am frühen Freitagnachmittag des 24. Oktober am World Championship erwarten können, dass Halo Studios zum Main Stage und dann zum Community Stage geht, um zu präsentieren, woran es gearbeitet hat.

"Bereits im Juni haben wir die Community darüber informiert, dass wir das Gespräch vom letztjährigen HaloWC und dem Video zu "A New Dawn" fortsetzen und mehr darüber erzählen werden, woran wir gearbeitet haben. Wie letztes Jahr werden wir auf der Main Stage sein, um darüber zu sprechen, aber dieses Jahr haben wir auch ein "Deep Dive"-Panel für die Community Stage geplant, das ihr nicht verpassen solltet.

"Sowohl das Segment auf der Main Stage als auch das Panel auf der Community Stage werden am frühen Freitagnachmittag des 24. Oktober im HaloWC stattfinden. Seid rechtzeitig da, damit ihr keine Sekunde verpasst!"

Wir erwarten große Neuigkeiten, denn 2026 feiert Halo sein 25-jähriges Jubiläum, also ist es vielleicht an der Zeit für ein komplettes Remake von Halo: Combat Evolved und einen Hinweis darauf, wohin die Zukunft des Franchise gehen wird Master Chief ? So oder so, vergesst nicht, einen Blick auf die jüngsten Unreal Engine-Schnappschüsse zu werfen, die zuvor geteilt wurden und die wahrscheinlich auch Teaser für das sind, was kommen wird.