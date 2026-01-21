Halo Studios will sowohl alte als auch neue Fans mit Halo: Campaign Evolved anziehen

HQ

Es scheint unwahrscheinlich, dass wir Halo: Campaign Evolved während der morgigen Xbox Developer Direct (Donnerstag 18:00 GMT / 19:00 MET) sehen werden, da die aufgeführten Titel Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation sind. Nach den vergangenen Jahren halten sie sich normalerweise an ihren Plan, obwohl sie meist auch eine Überraschung in Form von etwas Neuem hatten.

Wie dem auch sei, Halo: Campaign Evolved wird dieses Jahr veröffentlicht, und es ist vernünftig anzunehmen, dass eine Ankündigung des Premierentermins nicht allzu weit entfernt ist. Wir haben schließlich schon jede Menge Gameplay gesehen.

In einem Interview mit GamesRadar erklärt Executive Producer Damon Conn das Ziel dieser neuen Veröffentlichung eines wahrscheinlich klassischsten Xbox-Spiels aller Zeiten:

"Wir hoffen, die Serienveteranen, die seit 25 Jahren bei uns sind, mitzunehmen und sie mit einer völlig neuen Generation spielen zu lassen. Es gibt Leute, die nie mit Halo in Berührung kamen. Vielleicht waren sie schon immer bei Sony-Produkten, haben irgendwann die Konsole gewechselt oder es damals einfach verpasst. Wir wollen die Spieler wieder zusammenbringen."

Mehr Spieler zu Halo-Fans zu machen, ist laut Kreativdirektor Max Szlagor auch ein kluger Schachzug, obwohl dieses Remake außer dem Koop-Modus keinen Mehrspielermodus bietet:

"Halo spielt man am besten, wenn wir eine große, gesunde Gemeinschaft haben. Wir sehen dies als eine Möglichkeit, die Halo-Community zu vergrößern, zu erweitern und wieder zu verbinden."

Er bezieht sich natürlich darauf, dass Master Chief jetzt sein PlayStation-Debüt gibt, und Conn sagt, er spüre die historische Bedeutung davon:

"Wir wollen das Halo-Erbe auf der PlayStation ehren und ebnen den Weg, unser Halo-Universum zu erweitern – so sehen wir das. Und es ist keine Kleinigkeit. Wir tun es nicht und werden es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir spüren definitiv das Gewicht davon."

Wie erwähnt, erwarte morgen nicht Halo: Campaign Evolved (obwohl es eine Chance gibt), aber unabhängig davon sollte es nicht mehr lange dauern, bis wir mehr erfahren. Viele spekulieren, dass das Spiel am 15. November dieses Jahres erscheinen wird, dem Datum, an dem die Halo-Reihe und Xbox ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Aber das würde bedeuten, dass es nur vier Tage vor Grand Theft Auto VI veröffentlicht wird, und wir sind uns nicht sicher, ob selbst Master Chief diesen Kampf gewinnen kann.