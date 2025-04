Halo Studios sucht einen Creative Director für "einen unserer in Entwicklung befindlichen Titel"

HQ

Letztes Jahr beschloss Microsoft, den Halo-Entwickler 343 Industries umzubenennen und die obskurere Namenskonvention Halo für einen viel klareren Titel fallen zu lassen, nämlich den von Halo Studios. Dazu gehörte auch eine Änderung des Logos, alles in dem Bemühen, das Unternehmen als Halo -Entwickler neu zu positionieren, obwohl es seit der Übernahme des Franchise von Bungie ein paar mittelmäßigere Projekte anbietet.

Um dies hinzuzufügen, können wir nun berichten, dass Halo Studios auf der Suche nach einem Kreativdirektor ist. Die Rolle wurde auf der Karriereseite von Microsoft ausgeschrieben und besagt, dass es darum gehen wird, "die kreative Vision für einen unserer in der Entwicklung befindlichen Titel zum Leben zu erwecken".

In der Beschreibung heißt es weiter, dass die Rolle direkt an Studioleiter Pierre Hintze berichtet und dass zu ihren Aufgaben "die anfängliche Produktvision, der allgemeine Ton und das Gefühl, die Erstellung von Story und Welt, Produktunterscheidungsmerkmale und Gameplay-Erlebnisse auf hohem Niveau gehören. In enger Zusammenarbeit mit unseren Führungskräften in den Bereichen Kunst, Design und Franchise bist du verantwortlich für die Entwicklung und Kommunikation, wie wir unvergessliche Welten, Charaktere und Geschichten auf einem hohen Niveau an Qualität und Wiedergabetreue in unserem Spiel erschaffen und umsetzen. Sie werden auch mit den internen Cinematic- und Audio-Teams zusammenarbeiten, um ein Kompetenzzentrum für Storytelling zu schaffen."

Der Job befindet sich in der Zentrale in Redmond, Washington, und wird als hybride Rolle beschrieben, die manchmal ein wenig Reisen beinhaltet.