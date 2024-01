Halo Staffel 2 erhält einen neuen Trailer während des Spiels Kansas City Chiefs vs. Baltimore Ravens

HQ

Paramount hat einen weiteren neuen Trailer für Halo Staffel 2 während der Halbzeit des Spiels Kansas City Chiefs vs. Baltimore Ravens veröffentlicht, das auf CBS Sports ausgestrahlt wurde.

Der actiongeladene neue Trailer, der etwas mehr als eine Minute lang ist, zeigt sowohl neue als auch bekannte Gesichter und kündigt den bevorstehenden Premierentermin der Staffel am 8. Februar an. Der Trailer erscheint nur zwei Wochen nach der Enthüllung des allerersten Trailers.

In der Inhaltsangabe für Staffel 2 heißt es : "In der zweiten Staffel führt Master Chief John-117 sein Team von Elite-Spartanern gegen die außerirdische Bedrohung, die als Covenant bekannt ist. Nach einem schockierenden Ereignis auf einem trostlosen Planeten wird John das Gefühl nicht los, dass sich sein Krieg bald ändern wird, und riskiert alles, um zu beweisen, was sonst niemand glauben wird - dass die Allianz sich darauf vorbereitet, die größte Festung der Menschheit anzugreifen. Als die Galaxie am Rande des Abgrunds steht, begibt sich John auf eine Reise, um den Schlüssel zur Rettung der Menschheit oder zu ihrer Auslöschung zu finden - den Heiligenschein."

Den brandneuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen: