Halo MMO aus den späten 2000er Jahren wurde angeblich getötet, um den Bonus des ehemaligen Xbox-Bosses zu schützen

HQ

Es gibt eine Zeitlinie, in der wir alle in den späten 2000er/frühen 2010er Jahren ein Halo MMO gespielt hätten. Laut dem Leveldesigner von Doom, Sandy Petersen, der auch an Quake und Age of Empires gearbeitet hat, arbeitete das jetzt nicht mehr existierende Ensemble Studios einst an einem Massively Multiplayer Online Halo Spiel mit dem Codenamen Titan, aber es wurde geschlossen und gestrichen, um den Bonus-Gehaltsscheck des damaligen Xbox-Chefs Don Mattrick zu schützen.

In einem Beitrag in den sozialen Medien behauptet Petersen: "Im Jahr 2008 begannen die Ensemble Studios mit der Planung eines gigantischen MMOs, das im Halo-Universum spielt. Wir haben es Titan getauft. Es sollte vor Zehntausenden von Jahren stattfinden, bevor die Halos losgingen und alles empfindungsfähige Leben in der Galaxis zerstörten."

Er fügt ein wenig über die Details des Spiels hinzu, einschließlich der Tatsache, dass man als Forerunners oder Covenant spielen konnte und dass das Spiel lange in der Geschichte von Halo spielte, lange vor der Ära des Master Chief und des UNSC-Covenant Krieges.

Petersen erklärt: "Man konnte entweder als Vorläufer oder als ihre Feinde, die Allianz, spielen. Die Flut war natürlich im Spiel, aber nicht spielbar. Wir hatten alle Questreihen ausgearbeitet, Heimatwelten für alle Spezies usw. usw."

Er ging auch auf die Schätzungen zum Erfolg des Spiels ein und wie Microsoft erwartete, dass das Spiel bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar einspielen würde, was äußerst beeindruckend ist, vor allem, da wir hier über Ereignisse im Jahr 2008 sprechen.

Es wurde jedoch gestrichen und geschlossen, wobei Petersen die Situation wie folgt darlegte: "Es wurde alles zunichte gemacht, als Don Mattrick feststellte, dass sein Aktienbonus auf den Einnahmen basierte, die MS in 3 Jahren aus Spielen erzielt hatte.

"Wir haben geschätzt, dass es 3,5 Jahre dauern wird, bis Titan fertig ist, wenn wir es richtig machen. Und das ist jenseits von Mattricks Stichdatum.

"Indem er also ALLES Ensemble gefeuert hat, musste er nicht für unser teures Studio für 3 Jahre bezahlen und er kümmerte sich nicht um Titan.

"Alles, was er verloren hat, war ein Spielestudio, das nie weniger als 3 Millionen Exemplare von allem verkauft hat, was wir gemacht haben. Ich glaube nicht, dass er den Aktionären von MicroSoft gerecht geworden ist, aber hey - Don hat als EA-Beilmann angefangen, also was würdet ihr erwarten?"

Glaubst du, dass ein Halo MMO ein großer Erfolg geworden wäre und hättest du ein solches Projekt gespielt?