Halo-Mitbegründer spricht darüber, wie Apache-Hubschrauber und M1-Abrams-Panzer das Design von Master Chief inspiriert haben

Heute ist Master Chief einer der ikonischsten Charaktere im gesamten Gaming, da der Hauptprotagonist der Halo Serie sich in die Köpfe zahlloser Fans eingebrannt hat. Man muss nur die olivgrüne Rüstungsfarbe, das charakteristische goldgetönte Visier oder die Form des Helms sehen, und man weiß, wer diese Figur ist. Aber wie ist der Mitschöpfer von Halo, Marcus Lehto, daran gegangen, eine solche Ikone zu modellieren?

Im Gespräch mit seiner ehemaligen Universität im Rahmen ihres Kent State Magazins sprach Lehto über die Inspiration hinter Master Chief und wie die Figur mehrere verschiedene Design-Iterationen durchlief, bevor sie auf die gefunden wurde, die wir alle kennen und lieben.

"Die Erschaffung des Master Chief ist etwas, das ich so oft durchlaufen habe, um das richtige Aussehen, das richtige Gefühl und die richtige Statur für so einen Charakter zu finden. Wir haben vieles ausprobiert."

Lehto bemerkte, dass einige seiner wichtigsten Inspirationsquellen von Apache-Hubschraubern, M1 Abrams-Panzern und sogar BMX-Helmen kamen und dass einige seiner frühen Entwürfe zu schlank und stilvoll waren, weshalb er die Figur neunmal neu gestaltete.

"Es hat ewig gedauert, aber ich wollte nicht aufhören, weil ich durch das Programm hier gelernt hatte, dass man nicht aufhört, wenn man gerade erst in der ersten Iteration ist."

Siehst du diese Inspirationen, wenn du Master Chief ansiehst?