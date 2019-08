Halo Infnite unterstützt größere Anzahl von Gameplay-Szenarien

Entwickler 343 Industries hat bereits mehrfach erklärt, dass sich Halo Infinite in vielerlei Hinsicht öffnen werde, doch was bedeutet das eigentlich? Eine offene Welt wird der Shooter vielleicht nicht bieten, doch in puncto Spielstruktur scheinen sich Fans auf mehr spielerische Freiheiten einstellen zu dürfen. Das geht aus einem neuen Podcast von Game Informer hervor, in dem der Chef der Xbox Game Studios, Matt Booty, über die Erweiterung des Halo-Universums und die "größere Anzahl von Gameplay-Szenarien" spricht. Booty trennt seine Beschreibung klar vom Term Sandbox, Halo Infinite soll uns allerdings verschiedene Dinge erforschen lassen, die alle sehr cool seien, verspricht der Manager.

Beim Thema der Präsentation findet Booty ebenfalls viele lobende Worte, da die Slipspace-Engine grafisch einiges auf den Kasten zu haben scheint. Allerdings soll sich die Grafikpracht nicht nur bei der Auflösung der Texturen bemerkbar machen, sondern auch in der Design-Philosophie. Die erinnere nämlich ganz klar an frühere Halo-Ableger, das habe 343 Industries spätestens mit dem relativ "überladenen" Halo 5: Guardians gelernt, meint der Chef der Xbox Game Studios. Halo Infinite fühle sich "moderner und sauberer" an, reiche gleichzeitig jedoch zurück "zu den Wurzeln von Halo".