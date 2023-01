Halo Infinites "Retter" und viele andere verlassen 343 Industries

HQ

Microsoft hat gerade gesagt, dass es 10.000 Arbeitsplätze im gesamten Unternehmen abbaut, so dass Sie vielleicht gehofft haben, dass es Xbox Game Studios nicht viel beeinflussen würde. Das ist definitiv nicht der Fall.

Jason Schreier von Bloomberg, von dem viele von euch wahrscheinlich wissen, dass er eine nahezu perfekte Erfolgsbilanz hat, behauptet, dass viele Entlassungen in den Xbox Game Studios stattgefunden haben und passieren werden. Dazu gehören Halo Infinite-Entwickler von 343 Industries und Teile des Starfield-Teams von Bethesda Game Studios. Einige von denen, die nicht entlassen wurden, gehen stattdessen in andere Teile des Unternehmens.

Das größte Beispiel dafür ist, dass Joseph Staten, der Halo-Veteran, der im August 2020 zu 343 kam, um Infinite zu retten, das Team verlässt, um in die Publishing-Abteilung von Xbox zurückzukehren. Nicht gerade schockierend, wenn seine Rolle hauptsächlich an die Story-Kampagne gebunden war und die Dinge einfach auf den richtigen Weg brachte. Aufgaben, die jetzt nicht gerade sehr wichtig sind, da sich der Großteil des Studios auf zukünftige Multiplayer-Saisons und "geheime Modi" konzentrieren muss. Das ist auch der Grund, warum das Kampagnenteam von Halo Infinite von diesen Entlassungen "hart getroffen" wurde, also erwarten Sie in absehbarer Zeit keine großen Story-Erweiterungen.