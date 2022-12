Halo Infinites Multiplayer-Kreativvorsprung verlässt 343 Industries

HQ

Ein weiteres führendes Mitglied von 343 Industries verlässt den Halo Infinite-Entwickler. Dieses Mal ist es der Multiplayer-Kreativleiter Tom French, der nach über 11 Jahren im Unternehmen woanders hingehen und dabei helfen wird, mehrere Multiplayer-Angebote im ikonischen Science-Fiction-Universum zu liefern.

In einem Tweet von French heißt es: "Nach über 11 1/2 Jahren auf Halo steige ich heute zum letzten Mal aus meiner spartanischen Rüstung, um zu neuen Abenteuern aufzubrechen. Es war eine große Ehre, Teil eines Spiels gewesen zu sein, das ich als Spieler so sehr geliebt und als Entwickler so sehr bewundert habe. Ich könnte nicht stolzer auf meine Zeit bei 343 sein."

Wohin Französisch als nächstes gehen wird, bleibt abzuwarten. Was wir wissen, ist, dass 343 Industries und Xbox beide versprechen, dass die Zukunft sowohl für Halo Infinite als auch für seinen Multiplayer rosig aussieht, obwohl einer seiner führenden Namen das Unternehmen verlässt.