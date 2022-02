Halo Infinite verliert auf Steam an Beliebtheit, Xbox-Spieler bleiben dem Game jedoch treu

Laut Windows Central arbeitet das Entwicklerstudio Certain Affinity an einem neuen Spielmodus für 343 Industries' Sci-Fi-Ego-Shooter Halo Infinite. Obwohl er keine...

John Carpenter hält Halo Infinite für den besten Vertreter der Serie

am 17. Januar 2022 um 10:38 NEWS. Von Jonas Mäki

Der Regisseur John Carpenter (Halloween, The Fog, Escape from New York, Big Trouble in Little China) outete sich in der Vergangenheit mehrfach als waschechter Gamer und...