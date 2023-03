Halo Infinite Spieler haben über eine Million Forge Kreationen gemacht

HQ

Nach der Veröffentlichung im November 2022 scheint es, als hätten die Fans ihre Zeit mit der wirklich beeindruckenden Forge-Erstellungssuite von Halo Infinite wirklich genossen. Und wir sagen das, weil 343 Industries im Rahmen eines neuen Xbox Wire-Blogbeitrags bestätigt hat, dass über eine Million Forge-Kreationen erstellt wurden - und das war am 2. Januar, was bedeutet, dass die Zahl zwei Monate später wahrscheinlich viel höher ist.

Darüber hinaus enthüllte 343, dass seit der Ankunft im Januar 8,5 Millionen benutzerdefinierte Spielmatches über den Custom Game Browser gespielt wurden, was zeigt, dass Halo-Spieler immer noch Spaß daran haben, von der Community generierte Inhalte zu spielen.

All dies geschieht, während sich Halo Infinite-Spieler darauf vorbereiten, in die dritte Saison des Spiels (Season 3: Echoes Within) zu springen, die morgen, am 7. März, debütieren wird.