Halo Infinite: Render-Grafik deutet Details für Ungeduldige an

Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie begeistert mein Kollege Jonas Mäki von Halo ist. Xbox-Themen scheinen in Schweden derzeit hoch im Kurs zu stehen und deshalb wird dort gerade alles magisch aufgesaugt, was Microsoft auf ihren diversen Social-Media-Kanälen aufbereitet. Und obwohl besagter Jonas bereits dreimal ausführlichst darüber geschrieben hat, dass wir im kommenden Halo Infinite - ein Spiel, das wir in wenigen Stunden zu Gesicht bekommen werden - höchstwahrscheinlich gegen die brutalen Brutes kämpfen werden, gibt es zu diesem Thema offenbar noch viel zu sagen.

Nachdem 343 Industries im vergangenen Monat einen Soundclip mit der wütenden Stimme eines grunzenden Brutes veröffentlichte, gibt es nun nämlich neue Hinweise darauf, dass sich Jonas nicht verhört hat. Das Entwicklerstudio hat Hintergrundbilder aus dem Spiel auf Halo Waypoint hochgeladen und im spiegelnden Visier des Master Chiefs sehen wir einen Brute (möglicherweise Atriox?), der mit einem Gravitationshammer bewaffnet ist. Das bestätigt so ziemlich die Theorie unseres lieben Jonas, weshalb der uns schon seit Tagen mit dem Thema in den Ohren liegt. Es liegt am Master Chief, diese Gefahr zu stoppen - was bestimmt einen erneuten Besuch auf einem zerbrochenen Halo-Ring miteinschließt.