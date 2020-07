Halo Infinite: Großes FAQ beantwortet die meisten Fragen

Ein großer Teil unsere Arbeit als Videospielredakteur besteht darin, den Informationsfluss im Auge zu behalten. Wurde ein Spiel in einer bestimmten Region bereits für diese und jene Plattform angekündigt? Gibt es versionsspezifische Unterschiede zwischen den einzelnen PC- und Konsolenfassungen eines Titels? Sind Termine/Verkaufszahlen/allgemeine Details bereits offiziell kommentiert und somit bestätigt worden oder sind diese Informationen bislang nur als Gerücht durch das Internet umhergeschwirrt?

Kommunikation ist schwer und das bemerken wir sowohl bei schwammigen als auch bei zu genauen (also umständlichen) Formulierungen. Ich mache dabei Fehler, meine Kollegen ebenfalls und jeder andere wahrscheinlich auch. Das Community-Team von 343 Industries hat sich auf Halo Waypoint dazu entschieden, einen Gang runterzuschalten und an einem zentralen Platz die wichtigsten Themen der letzten Woche noch einmal in Ruhe zu besprechen. Im Fokus steht dabei Halo Infinite, die Neuveröffentlichung von Halo 3 auf dem PC und wie viel Spaß es trotz all dem Druck derzeit macht, ein Entwickler dieses fantastischen Sci-Fi-Universums zu sein. Ein paar Eindrücke daraus wollen wir mit euch teilen, um die guten Absichten der Entwickler zum Ausdruck zu bringen.

Obwohl wir bereits mitbekommen haben, dass 343 Industries die Kritik zur grafischen Präsentation an Halo Infinite aufgenommen hat, versichert das Studio noch einmal gesondert, dass bis zum Launch im Winter etwas am Spiel getan wird. Sie verteidigen einerseits den von ihnen gewählten, traditionellen Design-Stil, sowie die intensivere Farbpalette, und sprechen die Rezeption ihrer laufenden Arbeit an. Viele kritische Kommentare betreffen wohl Gebiete, an denen das Team derzeit noch aktiv arbeitet, heißt es im Blog. Die Fans müssen den Entwicklern vertrauen, dass das fertige Spiel bei ihnen zu Hause besser aussehen wird, als dieser unfertige Preview-Build im Internet-Livestream.

Das Thema Multiplayer wurde ebenfalls diskutiert, doch aufgrund von COVID-19 liege das Team hinter ihrem eigentlichen Zeitplan. Aktuelle Gerüchte gehen diesbezüglich in sehr verschiedene Richtungen (unter anderem wird ein Free-to-Play-Ansatz vermutet), in jedem Fall wird der Multiplayer-Part nach dem Start dank der Community wachsen, versicherte 343 Industries. Charakteranpassung werde eine große Rolle spielen (es erinnere wohl an das System aus Halo: Reach), Lootboxen und Mikrotransaktionen werde es aber nicht geben. Gleichzeitig wurden Pick-Ups für die Mehrspielererfahrung bestätigt, wodurch Spieler beispielsweise Zugang zum Greifhaken bekommen.

Zur Story wollte sich 343 Industries nicht äußern, aber es wurde noch einmal an den Splitscreen-Modus erinnert. Zwei Spieler dürfen offline am gleichen Bildschirm zusammenspielen, vier Spieler können kooperativ in die Online-Kampagne eintauchen. Der Titel erscheint auf Xbox One und Xbox Series X, sowie im Windows Store und auf Steam. Wir empfehlen euch bei allen weiteren Fragen das FAQ zu konsultieren.