Halo Infinite: Die Kampagne werdet ihr zum Start nicht gemeinsam mit Freunden spielen können

Lange bevor Microsoft und 343 Industries bekanntgaben, dass Halo Infinite um ein ganzes Jahr zu verschoben wird, wurde in der Gerüchteküche darüber diskutiert, ob die Einzelspielererfahrung möglicherweise vom Mehrspielerbereich getrennt erscheinen könnte. Creative Director Joseph Staten bestätigte am Abend, dass der Umfang des Spiels tatsächlich beschnitten werden musste, um das Game rechtzeitig auszuliefern.

Ihr werdet zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht in der Lage sein, die Kampagne kooperativ zu spielen. Des Weiteren wird der Karteneditor "Schmiede" ebenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Diese beiden Aspekte seien in den Augen der Entwickler noch nicht ausgefeilt genug, um die Spieler daran teilhaben zu lassen. Stattdessen möchte sich das Team auf die anderen Standbeine von Halo Infinite konzentrieren und gewährleisten, dass zumindest die Basis steht.

Der Koop-Modus soll zwischen drei und sechs Monaten nach der Veröffentlichung, die übrigens immer noch nicht näher eingegrenzt wurde, nachgeliefert werden. Die Schmiede-Erfahrung sei wenig später geplant - sofern alles nach Plan verläuft. 343 Industries behauptet weiter, dass sich das Spiel momentan in einer Phase befinde, in der die existierenden Inhalte poliert werden könnten. Möglicherweise müssen wir also nicht mehr lange auf eine Bekanntgabe des Release-Termins warten. Eine geeignete Gelegenheit wäre der 24. August, denn an diesem Tag findet ein Microsoft-Stream auf der Gamescom 2021 statt. Um 19:00 beginnt diese Übertragung.