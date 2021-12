Halo Infinite: Deathmatch-Spiellisten bis Ende des Jahres im Mehrspielermodus geplant

HQ

Im kostenlos spielbaren Mehrspielermodus von Halo Infinite haben die Leute relativ wenig Spielraum beim Auswählen ihrer bevorzugten Aktivitäten. Es gibt derzeit kein Free-for-All und auch keine Möglichkeit, Team-Deathmatch zu spielen (eine soziale Spielliste fehlt uns ebenfalls). Der Community-Manager John Junyszek behauptet, dass das Team bereits daran arbeite, diese Dinge dediziert anzubieten. Rechtzeitig zur offiziellen Veröffentlichung des Titels am 8. Dezember sollten die Fans die entsprechenden Änderungen aber nicht erwarten:

"Reden wir über Halo-Infinite-Spiellisten! Wir haben euer Feedback gelesen und arbeiten an Plänen, Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) und Free-for-All-Modi hinzuzufügen. Diese werden nicht am 8. Dezember landen, aber das Team drängt darauf, sie vor Ende des Jahres [auszuliefern]. [...] Eine Social-Slayer-Playlist (mit mehreren Variationen) ist ebenfalls in Arbeit (wir sehen diese Anfrage am häufigsten), aber wir werden diese erst nach den Feiertagen fertigstellen können. Wir hoffen, dass ihr Verständnis dafür aufbringt und die [Updates] genießt, die [verfügbar werden], bevor das Team eine wohlverdiente Pause einlegt!"