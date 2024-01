Halo Infinite bekommt nächste Woche eine neue Multiplayer-Karte

HQ

Inhalts-Update 29 erscheint am 30. Januar in Halo Infinite und bringt eine neue Karte namens Illusion ins Spiel. 343 Industries hat nun sowohl Informationen dazu auf Halo Waypoint als auch eine kurze Videopräsentation sowie einige Bilder geteilt.

Der Multiplayer-Designer Cliff Schuldt sagt, dass es vom ursprünglichen Halo: Combat Evolved inspiriert ist und erklärt:

"Diese Karte ist wirklich eine Liebeserklärung an das Kartendesign von Halo: Combat Evolved, bei dem jede Karte in diesem Spiel ein einzigartiges Element hat – sei es das Layout, der Ort und so weiter. Illusion spielt in einer ONI-Black-Site-Einrichtung, und wir wollten ihm wirklich einen einzigartigen Aufhänger geben, um ihm ein starkes Gefühl der Identität zu verleihen."

Wie immer bei Halo Infinite sind die Karten kostenlos, also schaut mal rein, um zu sehen, worauf wir uns am Dienstag nächster Woche freuen können.