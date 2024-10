Halo Infinite bekommt einen Third-Person-Modus

HQ

Als Halo Infinite im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, gab es zwei Hälften, einen Einzelspieler-Teil und eine eigenständige und kostenlose Multiplayer-Komponente. Ersteres bot unglaubliche Halo-Action, geriet aber aufgrund all der Probleme bei 343 Industries bald in Vergessenheit.

Das riesige Studio konnte die Multiplayer-Komponente überhaupt nicht unterstützen, was dazu führte, dass der Singleplayer-Modus völlig vernachlässigt und zurückgelassen wurde. Erst letztes Jahr haben die Entwickler den Multiplayer nachgeholt, der dank Forge, neuen Karten und einigen großartigen Ergänzungen endlich zu dem wurde, was er die ganze Zeit hätte sein sollen.

Jetzt scheint 343 Industries bereit zu sein, ein wenig zu experimentieren, und in Verbindung mit der 2024 Halo World Championship haben sie etwas ziemlich Überraschendes enthüllt - einen Third-Person-Modus, der im November veröffentlicht wird. Anfangs dreht sich alles um Feuergefecht, aber Colin Cove, Senior Software Engineer bei Skybox Labs, sagt, dass sie "auch die Fähigkeit haben, es im PvP zu tun und es in Forge zu steuern". Bisher ist Halo nur dann in eine Third-Person-Perspektive übergegangen, wenn man einen Geschützturm zieht oder Fahrzeuge fährt, obwohl inoffizielle Lösungen dies in der Vergangenheit angeboten haben.

Ob es in Zukunft auch möglich sein wird, Singleplayer in der Third-Person-Perspektive zu spielen, ist unklar, aber es scheint, dass es in mehr Spielmodi zum Einsatz kommen wird, so dass es nicht völlig unmöglich ist.

Es ist unklar, warum sich 343 Industries gerade jetzt darauf konzentriert. Es ist kein gewünschtes Feature, und vielleicht wollen die Entwickler das Interesse daran messen, um möglicherweise im nächsten Halo von Anfang an volle Unterstützung zu bieten? Wenn man bedenkt, dass Fortnite in der Third-Person-Perspektive gespielt wird, könnte man sich vorstellen, dass dies eine Zielgruppe ist, die sie gerne ansprechen würden.

