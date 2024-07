Halo Infinite bekommt einen neuen Big Team Battle-Modus

HQ

Einer der am meisten unterschätzten Spielmodi im Halo-Universum ist Big Team Battle. Leider kann es schwierig sein, acht gute Leute für ein Team zu bekommen, aber wenn es zusammenkommt, ist es ein reines Vergnügen mit den großen Schlachten.

Jetzt wurde angekündigt, dass 343 Industries einen "20-stufigen Operation Pass" mit einer Menge neuer Funktionen auf den Markt bringt, darunter etwas, das sie Big Team Battle: Sentry Defense nennen. Dieser neue Spielmodus kann sowohl auf der neuen Arena Command als auch auf Deadlock, Fragmentation, Highpower, Oasis und Scarr gespielt werden. Big Team Battle: Sentry Defense wird auf Halo Waypoint wie folgt beschrieben:

"Adjutant Resolution, einer der Submonitore von Zeta Halo, den ihr in der Kampagne von Halo Infinite getroffen und bekämpft habt, hat beschlossen, sich in die Multiplayer-Action zu stürzen. Zwei von ihnen – in diesem Zusammenhang einfach als "Wachposten" bezeichnet – sind in jedem Team; Dein Ziel ist es, deine Wachen zu schützen und die des Feindes zu vernichten.

Jedes Team hat 2.000 Punkte. Wenn deinen Wachposten Schaden zugefügt wird, sinkt die verfügbare Punktzahl und wenn du 0 erreichst, ist das Spiel vorbei. Auf jeder Karte gibt es mindestens ein Reparaturfeld, das an einem neutralen Ort spawnt – es bietet nicht nur Gesundheitsregeneration für eure Mitspartaner und Fahrzeuge, sondern auch eure Wachposten."

Welcher Multiplayer-Spielmodus ist dein Favorit in der Halo-Reihe?