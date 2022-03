Halo Infinite: 343 Industries sucht Autoren, die "saisonale Story-Inhalte" verfassen

HQ

Wir konnten uns bereits denken, dass Halo Infinite in Zukunft neue Mehrspielerinhalte bekommen wird, doch 343 Industries scheint auch auf die Fans der Sci-Fi-Shooter-Geschichte achten zu wollen. In einer frischen Stellenausschreibung wird ein "Writing Director" gesucht, der damit beauftragt wird, "hochinnovative und fesselnde, narrative Serien-Inhalte zu erstellen". Die gleiche Person wird "eng mit dem Halo-Franchise-Team zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass saisonale Story-Inhalte sowohl die existierende Halo-Rahmenhandlung als auch neue Kapitel der übergeordneten Halo-Geschichte auf eine neue Ebene heben". Ob die gesuchte Person an regulären Story-DLCs arbeiten wird oder an einem groben Rahmen für kommende Live-Service-Saisons, ist unbekannt.

Quelle: Windows Central.