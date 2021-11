Halo Infinite: 343 Industries detailliert Änderungen am Season-Pass-Fortschritt im Mehrspielermodus

Der Mehrspielermodus von Halo Infinite ist seit Anfang der Woche verfügbar und die Leute scheinen damit allgemein ziemlich zufrieden zu sein. Zwei der Hauptbeschwerden, die wir online hören und lesen können, sind die fehlende Slayer-Playlist (das heißt die Möglichkeit, gezielt Deathmatch-Varianten zu spielen) und das Fortschrittssystem hinter dem Season Pass.

Letzteres ruft Kritik hervor, weil die Spieler nicht für Abschüsse und hervorragende Leistungen Erfahrungspunkte erhalten, sondern stattdessen tägliche und wöchentliche Herausforderungen meistern müssen. Dadurch fühlen sich einige Nutzer eingeschränkt, weil sie in den Matches nicht ihr Bestes geben müssen, sondern lediglich mit der Abarbeitung diverser Aufgaben beschäftigt sind. Manch einer wünscht sich, schneller Fortschritte erzielen zu können, sodass man sich in den Spielen auch wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann.

343 Industries sieht das ebenso und sie haben bereits verschiedene Lösungsansätze, die am Abend und in naher Zukunft verfügbar geworden sind. Der Community-Manager John Junyszek erklärt auf Twitter: "Um auf das Feedback zum Battle-Pass-Fortschritt einzugehen: Wir werden im Laufe dieser Woche gezielte Anpassungen an unserem Modell vornehmen. Zu Beginn fügen wir Herausforderungen [vom Typ] 'Spiele ein Spiel' hinzu, um sicherzustellen, dass ihr kontinuierlich im Battle Pass vorankommt und die Spiele so spielen könnt, wie ihr es möchtet."

Darüber hinaus seien wöchentliche Herausforderungen geplant, die "schneller zu meistern sind und somit euren Fortschritt durch den Battle Pass direkt beschleunigen", verspricht Junyszek. Weil diese Änderungen teilweise aktuelle Fortschritte zurücksetzen werden, werden die Spieler ein Visier als Entschädigung erhalten. Der Free-to-Play-Mehrspielermodus von Halo Infinite befindet sich noch in der Beta-Phase und er soll zusammen mit der Kampagne am 8. Dezember offiziell auf PC und Xbox Series erscheinen.