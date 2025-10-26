Halo-Designer kritisiert Remake als Seelen-Cash-Grab

HQ

Mit einem brandneuen Remake von Halo, das irgendwann im nächsten Jahr auf den Markt kommt. Die Diskussionen über die Gültigkeit von Remakes sind wieder aufgetaucht und haben dieses Mal einen der ursprünglichen Designer von Halo: Combat Evolved dazu veranlasst, sich dem Online-Kampf anzuschließen und sich zu äußern. Jaime Griesemer, eines der Talente, die das erste Spiel mitgestaltet haben, kritisiert Campaign Evolved nun als seelenlosen Cash-Grab.

Griesemer glaubt, dass es dem Projekt nicht nur an Visionen mangelt, sondern dass es fast alles untergräbt, was das Originalspiel von Anfang an so besonders gemacht hat. Darüber hinaus drückt er auch seine Sympathie für die vielen Entwickler aus, die in dieses Projekt hineingedrängt wurden. Zu X schrieb Griesemer:

"Remakes und Remaster zerstören die Seele und ich fühle mit jedem Entwickler, der an einem arbeitet. Sie können nicht gewinnen, und selbst wenn sie es tun, werden sie keine Anerkennung bekommen. Schlechte Situation, es sei denn, Sie werden bezahlt $"

Er fuhr auch fort, Galle über das Leveldesign in Campaign Evolved zu gießen. Er behauptet, dass das Team nicht versteht, warum die Dinge so waren, wie sie in Halo: Combat Evolved waren.

"Du sollst nicht in der Lage sein, das Warzenschwein hochzuheben, um die Jäger zu überrollen. Ich habe absichtlich Steine in den Weg gelegt, damit man sie zu Fuß bekämpfen musste. Wenn du die Kisten einfach aus dem Weg räumen kannst, ruiniert das die Begegnungen. Aber das Schlimmste daran? Sie setzten Bäume in den Landebereich des WooHoo Jumps. Lahm"

Stimmen Sie der Aussage von Griesemer zu?