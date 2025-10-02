Halo Championship Series Charlotte Major: Hier sind die bestätigten Teams und Pools

HQ

Während viele von uns das Halo World Championship in unserem Kalender umkreisen, da dies der Ort sein wird, an dem Halo Studios einen Blick in die Zukunft des Franchise werfen wird, steht vor diesem massiven E-Sport-Turnier ein letztes Major.

Die Major, die an diesem Wochenende in Charlotte, North Carolina, stattfinden wird, wird von FaZe Clan veranstaltet und findet vom 3. bis 5. Oktober statt. Es werden 12 eingeladene Teams und vier weitere Mannschaften teilnehmen, die sich Plätze im Hauptverfahren verdienen, indem sie vor dem Hauptevent in der offenen Gruppe antreten. Da dies der Fall ist, kennen wir nun die teilnehmenden Teams und die Pool-Arrangements.

Pool A:



Shopify Rebellion



TSM



Complexity



Offenes Bracket-Team



Pool B:



OpTic Gaming



Majin Club



OMiT



Offenes Bracket-Team



Pool C:



FaZe Clan



Cloud9



Luminon EU



Offenes Bracket-Team



Pool D:



Spacestation Gaming



Envy



Unreal Nightmare



Offenes Bracket-Team



Dies ist ein wichtiges Event, da nicht nur $250.000 auf dem Spiel stehen, sondern auch die Hälfte der World Championship -Plätze, da die besten acht Teams aus dem Charlotte Major beim Premier-Event später im Monat auftreten werden.