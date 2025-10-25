Halo: Campaign Evolved - von Menschen gemacht, durch KI verbessert?

HQ

Mit der offiziellen Ankündigung von gestern Abend, dass Halo für die Playstation erscheint, hat die bisher exklusive heilige Dreifaltigkeit von Xbox offiziell den ummauerten Garten der Plattform verlassen. Was natürlich schon seit geraumer Zeit Teil des Plans war. Xbox-Chefin Sarah Bond hat uns erst neulich gesagt, dass exklusive Spiele der Vergangenheit angehören.

Mit Halo: Campaign Evolved schaffen sie jedoch nicht nur den Sprung zur Playstation, sondern lassen auch die alte Slipspace-Engine hinter sich. An ihrer Stelle brüllt die Unreal Engine 5. Und was ist mit KI? Wie viele von Ihnen wissen, hat Microsoft seit einigen Monaten die Trommel gerührt und wie es als Teil der täglichen Arbeit bei Microsoft implementiert wird oder in einigen Fällen bereits umgesetzt wurde - auf allen Ebenen.

In einem Interview mit dem Rolling Stone gabHalo: Campaign Evolved der Produzent eine etwas gemischte Antwort. Denn auch wenn er behauptet, dass Menschen den größten Teil des Spiels gemacht haben, deutet er auch an, dass KI eingesetzt wurde, um die Lücken zu füllen.

"Ich möchte ganz klar sein... Menschen sind kreativ. Menschen machen Spiele. KI kann Arbeitsabläufe verbessern. Es kann Dinge für das Spiel tun. Aber ich möchte sehr konkret und klar sagen, dass die Leute diejenigen sind, die das Spiel erschaffen, und es gibt eine Möglichkeit, einen Workflow zu verbessern, oder etwas in dieser Richtung, wir werden es uns noch einmal ansehen. Es sollte wirklich eine Ergänzung zur Entwicklung eines Spiels sein."

Greg Hermann, der Director des Spiels, wurde auch nach dem Einsatz von KI während der Entwicklung gefragt und sagte:

"Es ist ein Werkzeug in einem Werkzeugkasten. Ich mag hier ein wenig von der Botschaft abkommen, aber einiges davon wird sehr schwierig, wenn wir uns ansehen, wie integriert KI in unsere Tools wird. Wir verwenden Photoshop. Es gibt zum Beispiel generative Füllung. Die Begrenzungslinien können etwas verschwommen werden. Ich möchte jedoch noch einmal zu Damons Punkt sagen, dass es wirklich um diesen kreativen Funken geht, der von Menschen ausgeht, und um die Verbesserung der allgemeinen Arbeitsabläufe."

Am Ende erhielt der Rolling Stone sogar ein offizielleres Statement von einem anonymen Xbox-Vertreter, der sagte:

"Es gibt kein Mandat, generative KI in unserer Spieleentwicklung zu verwenden, und das schließt Halo: Campaign Evolved " ein

Kurz gesagt, keine wirklichen Antworten.

Glaubst du, dass KI bei der Entwicklung von Halo: Campaign Evolved eingesetzt wurde?