Halo: Campaign Evolved s physische Edition wird eine Disc sowohl auf Xbox als auch auf PlayStation enthalten

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Angesichts des anhaltenden Wahns bezüglich des Besitzes physischer Medien im Videospielsektor, nachdem Sony angekündigt hat, ab Januar 2028 keine Discs mehr für neue PlayStation-Spiele zu produzieren, fragen und fragen Fans nach dem Zustand vieler kommender Spiele und ob die physische Edition der Spiele eine echte Disc enthalten würde oder ob sie nur ein Code in einer Box sein werden.

Zu diesem Zweck wurde Halo Studios mit dem Start am 28. Juli auf PC, PS5 und Xbox Series X/S inzwischen in die Diskussion eingebunden, wobei der Entwickler in einem neuen FAQ-Beitrag auf Halo Waypoint den Stand der physischen Ausgabe von Halo: Campaign Evolved bestätigte.

"Ja! Wenn Sie die XBOX- oder PlayStation-Version von Halo: Campaign Evolved bei Ihrem örtlichen Händler kaufen, erhalten Sie die physische Spielhülle und die Disc, sodass Sie greifbare Gegenstände für Ihre Sammlung haben."

Da habt ihr es, Sammler: Halo: Campaign Evolved s physische Edition bietet den "greifbaren" Bonus einer echten Disc. Ermutigt dich das, ein physisches Exemplar zu kaufen, oder wirst du dir eine digitale Ausgabe sichern oder Game Pass spielen?