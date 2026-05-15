Halo: Campaign Evolved Marketingkampagne für die PlayStation 5 läuft jetzt

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Nachdem Gears of War: Reloaded letztes Jahr auf der PlayStation 5 erschienen war und der damalige Xbox-Chef Phil Spencer erklärte, dass es keine roten Linien gebe, was Microsoft auf anderen Plattformen veröffentlichen könnte, hatten die meisten wahrscheinlich eine Ahnung, was kommen würde. Und tatsächlich, als Halo: Campaign Evolved endlich angekündigt wurde, wurde die PlayStation 5 als eines der Formate aufgeführt, für die es erscheinen würde, und Sony hat dies seitdem im Marketing genutzt.

Es ist wahrscheinlich die größte Multi-Plattform-Überraschung seit Sonics Erscheinen auf dem GameCube, aber in den letzten Wochen beginnt das Pendel wieder zu schwingen, seit die neue Xbox-Chefin Asha Sharma offen davon spricht, sich wieder auf Exklusivtitel zu konzentrieren. Bedeutet das, dass das Remake von Halo: Combat Evolved für PlayStation-Spieler in Gefahr ist?

Nein, das scheint nicht der Fall zu sein; im Gegenteil, es gibt klare Anzeichen dafür, dass es auf die PlayStation 5 kommt – und vielleicht früher als wir denken. Ein Reddit-Nutzer berichtet, dass sein lokaler GameStop nun begonnen hat, Halo: Campaign Evolved Hüllen zu Werbezwecken anzuzeigen. Das wird normalerweise relativ kurz vor dem Start der Vorbestellungen gemacht, was zu den neuesten Gerüchten passt, die behaupten, das Spiel werde Ende Juli erscheinen.

Wir erwarten weitere Informationen während der Xbox Games Showcase am 7. Juni, bei der Master Chief mit Sicherheit erscheinen wird, da das Spiel dieses Jahr erscheinen soll.