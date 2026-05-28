Halo: Campaign Evolved ist nicht "wirklich ein Studio-Projekt", sagt Leaker

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Xbox mag sagen, dass Halo: Campaign Evolved von Halo Studios kommt, aber laut einem bekannten Leaker standen einige Köche über dem Topf. Das Spiel wurde angeblich stark ausgelagert, was darauf hindeuten könnte, dass Halo Studios ein weiteres Projekt in einem der größten Xbox-IPs priorisiert.

Der Halo-Insider Rebs Gaming bringt einen neuen Bericht (über Windows Central) vor, in dem es heißt, dass das Remake der ursprünglichen Halo: Combat Evolved-Kampagne mit "viel Outsourcing" entstanden ist. Dazu gehören Dinge wie "Kernprogrammierung und Design, so sehr, dass es eigentlich kein Studio-Projekt ist", sagt Rebs.

Das mag zunächst etwas seltsam klingen, da man erwarten würde, dass Halo Studios die Hauptkraft hinter einem Remake der ursprünglichen Halo-Kampagne ist, aber das ist für Halo nicht wirklich neu. In der Vergangenheit wurden Auftragnehmer zusammen mit anderen Studios eingesetzt. Das könnte darauf hindeuten, dass Halo Studios stattdessen an einem weiteren Spiel der Reihe arbeitet – vielleicht der nächste Schritt, während andere Studios an verbesserten Versionen dessen arbeiten, was zuvor war.

Apropos Verbesserungen: Es sieht so aus, als ob Halo: Campaign Evolved viele davon haben wird, abgesehen von den bereits gesehenen visuellen Änderungen. Das kritisierte Bibliothekslevel bekommt eine Überarbeitung, und es wird offenbar eine Kampagnen-Remix-Funktion geben, die der Kampagne Modifikatoren hinzufügt, um sie etwas wiederspielbarer zu machen. Offiziell erfahren wir es bald, wenn Xbox seine Summer Game Fest-Präsentation veranstaltet.